(AUDIO) Autoridades meteorológicas prevén nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Venezuela amanece con nubosidad parcial en buena parte del territorio nacional, excepto al norte de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y Lago de Maracaibo.

La información fue publicada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su red social de Instagram, señaló que en horas de la tarde y noche, habrá desarrollo de nubosidad que generará lluvias y chubascos con ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Llanos centrales/occidentales, Falcón, norte de Lara, centro norte costero, Andes, Zulia.

Asimismo, reseña que en la Gran Caracas en horas de la mañana estará parcialmente nublado con algunas lloviznas al este de Miranda. En horas de la noche se prevé nubosidad y precipitaciones variables.

La temperatura máxima oscilará entre los 31°C, mientras que la mínima estará en torno a los 18°C.