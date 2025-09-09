Denunciantes afirman que Meta (Facebook) prioriza las ganancias de la realidad virtual sobre la seguridad de los niños

9 de septiembre de 2025.- Meta Platforms (META.O), empresa matriz de Facebook, abre una nueva pestaña y prioriza las ganancias de su plataforma de realidad virtual sobre la seguridad, según declararon dos exinvestigadores ante un panel del Senado el martes, informó Reuters.

Cayce Savage, exinvestigadora de experiencia de usuario de Meta, afirmó que la compañía desestimó una investigación interna que demostraba que Meta sabía que los niños usaban sus productos de realidad virtual y estaban expuestos a material sexualmente explícito.

"No se puede confiar en que Meta diga la verdad sobre la seguridad o el uso de sus productos", declaró Savage en la audiencia ante el subcomité del Senado sobre privacidad y tecnología.

Meta ha recibido duras críticas de miembros del Congreso en las últimas semanas, después de que Reuters informara en exclusiva sobre un documento de política interna que permitía a los chatbots de la compañía "entablar conversaciones románticas o sensuales con un niño". "¿Les sorprende que permitan que su chatbot entable estas conversaciones con niños?", preguntó la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, a Jason Sattizahn, exinvestigador de Meta Reality Labs, quien también testificó en la audiencia del martes. "No, en absoluto", respondió.

Meta había declarado anteriormente que los ejemplos reportados por Reuters eran incompatibles con las políticas de la compañía y habían sido eliminados. Savage y Sattizahn forman parte de un grupo de empleados y exempleados de Meta, cuyas denuncias fueron reportadas inicialmente por el Washington Post el lunes. Se les indicó a los investigadores que no investigaran los daños a niños mediante el uso de su tecnología de realidad virtual para que pudieran alegar desconocimiento del problema, afirmó Savage. Savage se encontró con casos de niños que sufrieron acoso, agresiones sexuales y a quienes se les solicitaron fotografías de desnudos en el curso de su trabajo, añadió.

El portavoz de Meta, Andy Stone, declaró que las denuncias se basan en documentos internos filtrados selectivamente, seleccionados específicamente para crear una narrativa falsa, y que nunca hubo una prohibición general de realizar investigaciones con jóvenes.

Blackburn declaró en la audiencia que los relatos de los denunciantes subrayan aún más la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Seguridad Infantil en Internet, un proyecto de ley que ella copatrocinó y que el Senado aprobó el año pasado, pero que fracasó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.