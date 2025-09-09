El gobierno del Reino Unido dijo que aprobar la "mega embajada" de China sería ilegal

9 de septiembre de 2025.-Uno de los principales abogados especializados en planificación urbana del Reino Unido ha declarado que sería "ilegal" que el gobierno otorgara permiso de obra para una "megaembajada" china cerca de la Torre de Londres, informó BBC.com.

El dictamen, de Lord Banner KC, se presentó al gobierno el lunes, justo antes de la fecha límite para que quienes se oponen al proyecto se pronuncien.

Los opositores intensifican su lucha contra el plan de China de convertir la histórica Corte Real de la Casa de la Moneda en la embajada más grande de cualquier país de Europa.

Los residentes de los pisos que forman parte de la finca de la Casa de la Moneda encargaron el documento legal en un intento de desbaratar el proyecto, ya que temen que China, que ahora es su arrendador, los obligue a abandonar sus hogares.

China busca convertir la antigua sede de la Real Casa de la Moneda en un sustituto de las instalaciones, mucho más pequeñas, que ha ocupado a pocos kilómetros de distancia, en el West End de Londres, desde 1877.

La exsecretaria de Vivienda, Angela Rayner, convocó el proyecto el año pasado, asegurando que la decisión final sobre la solicitud de planificación la tomaría ella y no el Ayuntamiento de Tower Hamlets.

Uno de los aspectos más polémicos de la solicitud de planificación ha sido que China ha ocultado algunas secciones, ocultando el uso previsto de las salas en cuestión.