Polonia cierra sus principales aeropuertos tras informes sobre aviones no tripulados rusos

Polonia desplegó recursos militares el martes tras informes de que drones rusos podrían haber violado su espacio aéreo, según informó Reuters, citando un mensaje de Telegram de la Fuerza Aérea Ucraniana.

Mientras tanto, el mando operativo del país miembro de la OTAN anunció el envío de aeronaves polacas y aliadas, mientras que las defensas aéreas terrestres y los sistemas de radar se pusieron en alerta máxima para proteger el espacio aéreo.

Informes sobre drones rusos en Polonia generaron preocupación el martes (Unsplash) "Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar se encuentran en el máximo estado de alerta", declaró el mando operativo de Polonia en una publicación en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

El informe añadió que la Fuerza Aérea de Ucrania publicó en Telegram que drones rusos se desplazaban hacia el oeste y representaban una amenaza para la ciudad fronteriza polaca de Zamosc. Medios locales ucranianos también informaron que al menos un dron parecía dirigirse a Rzeszów, otra ciudad en el sureste de Polonia.

Las autoridades aún no han confirmado cuántos drones podrían haber cruzado a territorio polaco, y Reuters señaló que no pudo verificar las afirmaciones de forma independiente.

Mientras tanto, el mapa de FlightRadar mostraba un T-059 sobrevolando Rzeszów. "Polonia se encuentra actualmente en alerta máxima después de que Ucrania informara que drones rusos violaron su espacio aéreo durante ataques nocturnos. En respuesta, Estados Unidos ha desplegado aviones de combate F-35, que ahora patrullan el cielo polaco para monitorear y disuadir nuevas incursiones", escribió una persona en redes sociales, junto con una captura de pantalla de un mapa aéreo.

Hoy mismo, el primer ministro Donald Tusk confirmó que Polonia cerrará todos los cruces fronterizos con Bielorrusia, incluidas las rutas ferroviarias, a partir de la medianoche del jueves. Afirmó que las maniobras, realizadas cerca de la frontera con Polonia, representan una doctrina militar "muy agresiva" y exigen una acción defensiva inmediata.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, señaló que el cierre se mantendrá hasta que Varsovia tenga la certeza de que "ya no existe amenaza para los ciudadanos polacos". Lituania y Letonia, aliados vecinos de la OTAN, también han reforzado la protección fronteriza ante la proximidad de los ejercicios.