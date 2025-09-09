Asesores de Donald Trump expresan su enojo por cómo Israel llevó a cabo el ataque en Qatar

9 de septiembre de 2025.- Algunos asesores del presidente Donald Trump están indignados por la decisión de Israel de atacar a los líderes de Hamás en Doha, Qatar, la mañana del martes. Muchos se muestran especialmente frustrados por no haber podido intervenir ni advertir a los qataríes, informó La Edición de CNN.com.

Trump fue informado del ataque poco antes de que comenzara, y no por Israel, sino por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, según un funcionario estadounidense. Inmediatamente le pidió al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que les informara, según otro funcionario estadounidense. Witkoff mantiene una larga relación con los qataríes.

Sin embargo, para cuando Witkoff logró contactarlos, ya era demasiado tarde, según declaró un funcionario estadounidense a CNN. Para agravar la indignación, Witkoff se había reunido el lunes con uno de los principales asesores de Netanyahu, Ron Dermer, pero no fue alertado de los inminentes ataques durante esas conversaciones.

"No estoy entusiasmado con toda la situación. No es una buena situación. Pero diré esto: queremos que los rehenes regresen, pero no estamos entusiasmados con cómo sucedió", declaró Trump a la prensa el martes por la noche. Añadió que daría una declaración completa el miércoles.

Los líderes de Hamás han utilizado la capital catarí como cuartel general fuera de Gaza durante años. El ataque tuvo como objetivo edificios residenciales donde se alojaban varios miembros de la oficina política de Hamás, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a la prensa el martes por la tarde que Trump "ordenó de inmediato al enviado especial Witkoff que informara a los cataríes del inminente ataque, lo cual hizo". Sin embargo, Catar declaró poco después de su declaración que no había sido informado del ataque con antelación. Para cuando se enteraron del ataque, se oían bombas cayendo en Doha, según un alto funcionario catarí.