Cantv atendió más de 13.200 incidencias en Región Capital durante agosto

9 de septiembre de 2925.-Durante el mes de agosto, Cantv solventó más de 13.200 incidencias registradas en Caracas, Miranda y La Guaira, como parte del despliegue permanente que mantiene la Empresas en las comunidades con el Plan Resolución Integral de Averías y la atención a través del sistema 1X10 del Buen Gobierno, informó Comunicaciones Externas.

Las labores desempeñadas por el personal técnico en Caracas beneficiaron a cerca de 6.100 suscriptores, quienes disfrutan nuevamente de los servicios de telefonía fija e Internet.

De igual modo, en el estado Miranda la Fuerza Azul de Cantv brindó atención a otro grupo 6.100 usuarios aproximadamente, mientras que en La Guaira fueron solventadas alrededor de 900 averías.

Las acciones ejecutadas incluyeron el mantenimiento preventivo y correctivo de redes y equipos de transmisión, la sustitución de cables, regletas, mangas y conectores, la reconstrucción de empalmes y la verificación exhaustiva de líneas telefónicas.

Cantv ratifica su compromiso con el país, manteniendo un despliegue continuo en todo el territorio nacional para garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones esenciales para el desarrollo social y económico de Venezuela.