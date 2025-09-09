Estados Unidos: Hombre enfrenta pena de muerte por apuñalar a una mujer ucraniana en un Tranvía en Charlotte

9 de septiembre de 2025.-El Departamento de Justicia presentó cargos federales el martes contra un hombre con un extenso historial de antecedentes penales por el apuñalamiento mortal de una refugiada ucraniana en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. Esto constituye la última escalada de un caso que impulsa la cruzada de la Casa Blanca contra presuntos delitos violentos en ciudades lideradas por los demócratas, informó CNN.com.

Si es declarado culpable del cargo de cometer un acto que causó la muerte en un sistema de transporte público, Decarlos Brown, de 34 años, podría enfrentar la pena de muerte por presuntamente apuñalar a Iryna Zarutska, de 23 años, en un ataque no provocado dentro de un vagón de tren ligero el mes pasado.

Brown también ha sido acusado en Carolina del Norte de asesinato en primer grado. Utilizó una navaja de bolsillo durante el crimen, la cual fue encontrada cerca de un andén, según una declaración jurada que respalda la denuncia penal presentada en su contra.

El incidente continúa bajo investigación y Brown podría enfrentar cargos adicionales, declaró Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, durante una conferencia de prensa el martes.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Brown para obtener comentarios.

El macabro asesinato se ha convertido rápidamente en una causa célebre para la administración, que durante meses ha señalado crímenes impactantes como prueba de que las ciudades con líderes demócratas han permitido que los criminales se descontrolen. Trump y otros altos funcionarios, incluida la fiscal general Pam Bondi, han criticado duramente a las ciudades, calificándolas de descontroladas.

Y el video publicado recientemente del apuñalamiento y los antecedentes penales de Brown han reforzado ese argumento, lo que ha llevado a muchos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, a usar el ataque como justificación para que el gobierno federal envíe tropas a centros urbanos, como el gobierno planea hacer en Chicago.