Llegan a Margarita 455 nuevos turistas rusos

Caracas, 9 de septiembre de 2025. - Este lunes 08 de agosto, llegaron 455 nuevos turistas rusos de la operación chárter Moscú-Porlamar, a través de Pegas Touristik y Hover Tours. Así lo informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez quien, además indicó que a través de la oficina Venetur Rusia y la aerolínea Conviasa, también arribaron a la isla de Margarita, un grupo de visitantes y turoperadores, informó Prensa Mintur- Aura Astudillo.

Desde el hotel Venetur, Gómez aseguró que esta región insular se ha transformado en el más importante destino para el turismo receptivo y el mercado internacional. "Este viaje de familiarización, forma parte de las acciones para seguir impulsando el posicionamiento turístico de Venezuela en el mercado ruso". Destacó que los visitantes disfrutarán de las playas, rutas turísticas, gastronomía y la cordialidad de la gente.

Igualmente, las autoridades locales y representantes del sector turístico han manifestado su optimismo por el futuro de la isla de Margarita. Señalan que estas acciones consolidan al estado, como destino de referencia mundial.

Este flujo de viajeros refleja los resultados de la estrategia gubernamental, orientada a diversificar la economía del país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, promueve estas iniciativas para posicionar el Motor Turismo como un elemento clave en el crecimiento económico del país.