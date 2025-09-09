Mérida: Autoridad regional entregó ambulancia nueva al Iahula

Gobernación de Mérida y autoridades de salud unen esfuerzos para mejorar la atención de emergencias y el traslado de los pacientes

9 de septiembre de 2025.-El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, en compañía de la Autoridad Única de Salud, Moraima Salazar, y la Secretaria para la Transformación Social, Zorainel Castillo, entregó una ambulancia completamente nueva al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula) para fortalecer la Red de Atención Pública, informó /Prensa Iahula.

Sánchez destacó que esta ambulancia garantizará el acceso oportuno a las emergencias y optimizará los resultados en el traslado de los pacientes.

Del mismo modo, el gobernador informó sobre la rehabilitación de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado para pacientes críticos, la cual cuenta con todas las condiciones necesarias para dar una respuesta rápida, coordinada y eficiente durante las emergencias médicas.

Por su parte, la directora del Iahula, Chiquinquirá Perozo, destacó el apoyo y el acompañamiento del gobierno regional y nacional, de la mano del presidente Nicolás Maduro, para fortalecer la respuesta inmediata a los pacientes y a la población en general, asegurando el óptimo funcionamiento de las áreas críticas.

Perozo resaltó que estas unidades estarán al servicio de los pacientes intrahospitalarios. Sin embargo, se priorizará la atención a los que estén en estado crítico.