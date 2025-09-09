INTT despliega operativo de seguridad vial en Maturín para el partido entre la Vinotinto y Colombia

9 de septiembre de 2025.- Como parte de los preparativos para el partido entre la Vinotinto y la selección de Colombia, para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un operativo especial de seguridad vial en la ciudad de Maturín, con el objetivo de garantizar el bienestar de los ciudadanos y la movilidad segura de los aficionados, Informó Prensa INTT / Yetsael Uranga.

El despliegue se realiza en coordinación con los distintos cuerpos de seguridad del Estado, con un pie de fuerza de alrededor de 5 mil funcionarios, informó el general Américo Villegas, director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Cabe destacar que esta acción busca facilitar el tránsito y la protección de los asistentes que se congregan en la ciudad para disfrutar del encuentro deportivo.

En este sentido, 23 trabajadores del INTT fueron asignados al Terminal Interurbano de Maturín y a las principales avenidas de acceso al Estadio Monumental "Juana La Avanzadora", epicentro del evento. Allí, el personal del instituto reafirma su compromiso con la prevención, el ordenamiento del tránsito y la concienciación ciudadana.

Durante la jornada, el INTT brinda asistencia directa a los usuarios, distribuye hidratación y entrega golosinas a los pequeños aficionados. Además, se difunden mensajes educativos, dirigidos tanto a peatones como a conductores, con énfasis en el uso correcto de los dispositivos de seguridad y el respeto por las normas de tránsito.

Este despliegue demuestra la capacidad de respuesta del INTT ante eventos de gran afluencia y reafirma su rol como garante de la seguridad vial en Venezuela. La presencia activa del Instituto en espacios públicos de alto impacto fortalece la cultura vial y promueve prácticas responsables que protegen la vida de todos los actores del tránsito.