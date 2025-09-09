FANB denuncia «falso positivo» con helicóptero para justificar agresión militar de EEUU

Ministro de Defensa Vladimir Padrino López

9 de septiembre de 2025.- Sectores de la ultraderecha promueven una campaña en redes sociales para señalar la aparente presencia de un helicóptero militar de Estados Unidos en la proximidad de un territorio insular de Venezuela; en respuesta, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado; para denunciar un falso positivo que justifique una agresión militar estadounidense contra territorio venezolano.



«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa a la opinión pública de los Estados Unidos de Norteamérica, a la comunidad internacional y al pueblo venezolano, que a través de una perversa campaña en redes sociales promovida por sectores de la ultraderecha, se ha difundido información que indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela», señaló.



En este sentido, el ministro Padrino López alertó que Washington podría destruir o dañar la aeronave en dicho espacio para fabricar un incidente internacional, lo que se asemejaría episodios históricos como el suscitado en el Golfo de Tonkin en 1964, el cual Estados Unidos alegó que Vietnam del Norte destruyó uno de sus buques como pretexto para intensificar su ofensiva contra el país asiático.



«Sin duda alguna, este fake news forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EE.UU., destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas», enfatizó Padrino López.



Por otra parte, diferenció que en esta ocasión las excusas del país norteamericano se orientan a una supuesta «lucha contra el narcotráfico», a pesar de que el objetivo real se centra en el derrocamiento del legítimo Gobierno Bolivariano.



El ministro de Defensa extendió su absoluto rechazo a estas acciones de guerra cognitiva, las cuales dirige el secretario de Estados norteamericano, Marco Rubio, en aras de desestabilizar a la sociedad venezolana. Por consiguiente, Padrino López informó que la FANB apelará a su determinación de defender la soberanía territorial de Venezuela, no obstante, también velará por obedecer a la Diplomacia Bolivariana de Paz.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 839 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)