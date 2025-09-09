A pesar de los convenios para un alto al fuego, Israel viola los acuerdos y bombardea reunión en Doha

Netanyahu confirma muerte de Abu Obeida, portavoz de Hamas, el ataque ocurrió el sábado y alcanzó a todos los que se encontraban en el inmueble

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció ayer domingo que Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, fue abatido en un ataque aéreo contra un apartamento en la Ciudad de Gaza.

De acuerdo con fuentes palestinas citadas por la cadena saudí Al Arabiya, el ataque ocurrió el sábado y alcanzó a todos los que se encontraban en el inmueble. Familiares y dirigentes de las Brigadas Al Qassam confirmaron la muerte del vocero tras reconocer el cuerpo.

El operativo fue ejecutado en conjunto por el Shin Bet la agencia de inteligencia interior y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Netanyahu, al dirigirse al Gabinete, aseguró que se trató de un golpe directo contra la cúpula de Hamás.

"Aún desconocemos el resultado final. Espero que ya no esté con nosotros, pero he tomado nota de que, del lado de Hamás, no hay nadie que hable sobre este asunto", expresó el mandatario.

Netanyahu promete eliminar líderes de Hamás y hutíes

Durante la misma reunión, Netanyahu amplió sus advertencias a la región y prometió también eliminar a todos los líderes hutíes de Yemen, movimiento respaldado por Irán que ha intensificado sus ataques en el Mar Rojo contra intereses israelíes y occidentales.

La muerte de Abu Obeida representa un duro golpe simbólico para Hamás, ya que era la voz oficial de las Brigadas Al Qassam y uno de los principales referentes del grupo en sus comunicados militares. Sin embargo, analistas señalan que el conflicto podría intensificarse aún más tras este ataque.

