Golpe en Nepal, asesinan al Primer Ministro y queman a su esposa

El fuego y el humo se elevan del palacio Singha Durbar, después de que los manifestantes tomaran el recinto durante violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal Credito: Agencias

Turbas quemaron a la esposa del primer ministro dentro de su residencia Credito: Agencias

El 8 de agosto, a través de las redes sociales, se había informado de que en Nepal inició una manifestación masiva por parte de la "Generación Z" luego de que el Primer Ministro hiciera una ley restringiendo el acceso a al menos 26 redes sociales como Facebook, WhatsApp, X o Instagram.

Las cosas escalaron al punto de que personas de todas las edades se unieron a ellos, causando que varios políticos decidieron escapar en sus autos y helicópteros para escapar de la furia de los manifestantes.

URGENTE - PROTESTAS EN NEPAL: Los políticos alinean sus helicópteros para huir del aeropuerto de Katmandú en Nepal debido a que las operaciones comerciales han sido suspendidas en el aeropuerto.

La decisión de los políticos también se vio influenciada debido a que varios manifestantes comenzaron a entrar al Parlamento de Nepal, el cuál fue incendiado casi por completo por los jóvenes manifestantes.

No conformes con ello, los manifestantes decidieron continuar quemando los demás edificios gubernamentales de la zona, exigiendo la renuncia del primer ministro y la caída del régimen comunista.

URGENTE — En plena renuncia del primer ministro y el colapso del régimen comunista, el Parlamento de Nepal arde casi por completo tras ser incendiado por jóvenes manifestantes.pic.twitter.com/93Wsg8ApkZ

Luego de esta quema, los manifestantes también quemaron las oficinas del medio de comunicación más grande del país, como una muestra de que estaban cansados de la desinformación que hay.

Hasta el momento, se han reportado al menos 19 jóvenes muertos y más de 500 personas heridas, comentando que estas cifras pueden variar en cualquier momento si es que la situación no cambia.

#URGENTE | Rebelión en Nepal: queman las oficinas del medio de comunicación más grande del país. pic.twitter.com/Mlrbyp3EFd

Como no se les había hecho caso, los manifestantes optaron por perseguir a los primeros ministros que no lograron escapar, atrapando al que propuso la ley, a quien persiguieron por la calle y golpearon brutalmente.

Después de eso, lo metieron a un río, lo persiguieron y golpearon, para luego ir en la búsqueda de otros Primeros Ministros que habían escapado del parlamento.

Nepal’s communist finance minister gets lynched in the streets, getting what the people feel he deserves. pic.twitter.com/XjRKwpGRk6

Además de esto, los manifestantes también quemaron la casa de los políticos de Nepal, quemando en una de ellas a la esposa de un Primer Ministro, Rajyalaxmi Chitrakar, junto con su familia.

En este momento, no hay una cabeza de gobierno ya que tres Primeros Ministros renunciaron y dos más fueron asesinados, las manifestaciones continúan y miembros de la comunidad internacional como India y la Unión Europea han pedido hacer lo necesario para proteger la vida de la población.