(VIDEO) La Corte Suprema de USA en tensión

Martes, 06 de septiembre de 2025.- LA DEMOCRACIA ESTÁ EN JUEGO: Tensión Sin Precedentes en la Suprema Corte de EE.UU.La justicia estadounidense se tambalea y lo que está sucediendo detrás de los muros de la Corte Suprema podría cambiarlo todo. En Cita Consular HN News, revelamos cómo un grupo de jueces federales ha manifestado su alarma por la falta de apoyo de la máxima autoridad judicial, justo cuando más lo necesitan.¿Qué lleva a estos jueces de primera instancia a alzar su voz? Desde amenazas mortales hasta intensas presiones políticas, la situación es crítica. A raíz del enfrentamiento con el juez Neil Gorsuch, las aguas se han agitado y el sistema entero podría estar en peligro. No dejes de ver el video para conocer todos los detalles y el impacto que esto podría tener en la salud del sistema judicial.El poder judicial está en el punto de mira y la estabilidad de la justicia en el país pende de un hilo. ¡No te pierdas ningún detalle!