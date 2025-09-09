(VIDEO) Xi Jinping ha sido más tajante que nunca. China siempre ha estado con Rusia dijo Juan Aguilar del Instituto Español de Geopolítica

Martes, 09 de septiembre de 2025. "Xi Jinping ha sido más tajante que nunca. China siempre ha estado con Rusia". AguilarJuan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, defiende la importancia decisiva de la Unión Soviética, que sufrió más de 26 millones de muertes y llevó el peso del conflicto en el frente oriental. En su análisis, sostiene que el discurso de Trump no es tanto una provocación internacional como una maniobra simbólica para movilizar a su base electoral a través de un relato nacionalista y ahistórico. Reivindica, además, la postura de Putin al destacar el papel soviético en la historia, considerándolo un intento legítimo de preservar la memoria histórica.José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica, subraya la firme alianza entre Rusia y China, contrariamente a quienes sostienen que China actúa con neutralidad. Para Manjón, esta alianza responde a una necesidad mutua ante la presión de Estados Unidos, especialmente en el terreno militar, energético y tecnológico. Denuncia la narrativa occidental que presenta a Putin como aislado, señalando que más de 30 países acudieron a Moscú recientemente y que los acuerdos bilaterales entre Rusia y China en materia de defensa y energía demuestran una colaboración estratégica profunda y duradera. También advierte sobre la escalada militar que representa el proyecto estadounidense de una cúpula antimisiles global, que incluye armamento en el espacio.Raúl Carrasco, analista de política internacional, considera que China ha sido empujada a alinearse con Rusia debido a la creciente hostilidad de Estados Unidos. Remite a advertencias históricas de figuras como George Kennan y Henry Kissinger sobre los riesgos de expandir la OTAN hacia el Este, algo que, según él, ha contribuido al actual conflicto. Carrasco interpreta el nombramiento del economista Andréi Belousov como ministro de Defensa ruso como una señal clara de que Rusia se prepara para una guerra prolongada, centrada en la eficiencia económica y tecnológica.