Para evitar su extinción, liberan especies silvestres en el Waraira Repano

El Parque Nacional Waraira Repano fue escenario este viernes de una jornada especial: la liberación de varias especies silvestres que, tras un largo proceso de crianza y recuperación en el Zoocriadero San Antonio Abad —hoy Centro de Conservación Ex Situ EcoGreen & Vida C.A.—, regresaron a su hábitat natural.



El evento, que reunió a representantes institucionales, comunidades indígenas y especialistas en fauna, se convirtió en un acto de esperanza en el pulmón verde de Caracas. "Cada ejemplar que vuelve a su entorno natural significa una victoria frente a la amenaza de la extinción. Es un compromiso renovado con la biodiversidad venezolana", expresó Félix Alvarado, gerente del centro de conservación.



En total fueron liberados 4 osos meleros, 8 tucancitos verdes, 7 boas constrictor y 2 mapanares, especies con un rol clave en el equilibrio ecológico.



La ceremonia estuvo acompañada por representantes indígenas de la Misión Madre Tierra, quienes realizaron cantos, ofrendas y rezos ancestrales como parte de un ritual de agradecimiento a la naturaleza. "La liberación de fauna no es solo un acto científico, sino también espiritual", señalaron los líderes presentes.



La actividad contó con la participación del Equipo de Gestión Ecosocialista, la Comunidad Indígena de la Misión Madre Tierra y autoridades de organismos como Inparques, CICPC, DGCIM y el Ministerio Público.



EcoGreen & Vida destacó que este esfuerzo forma parte de un programa continuo de rescate, rehabilitación y reproducción controlada de especies amenazadas, en alianza con instituciones nacionales e internacionales.



Más allá de su valor simbólico, cada especie cumple una función vital: los osos meleros controlan plagas de insectos, los tucancitos verdes dispersan semillas, las boas constrictor regulan poblaciones de pequeños mamíferos y los mapanares, pese a su veneno, cumplen un rol esencial en la cadena alimenticia.



El Waraira Repano, pulmón vegetal de Caracas, se transformó así en escenario de un acto de vida que recordó que aún es posible devolverle a la naturaleza lo que se había perdido.

Cada especie tiene un valor importante dentro de su hábitat natural:

Osos meleros: Mamíferos insectívoros de hábitos nocturnos, excelentes trepadores gracias a su cola prensil y fuertes garras. Su dieta se basa en hormigas, termitas y miel, desempeñando un rol clave en el control de plagas.

Tucancitos verdes: Conocidos como Pico e’ Frasco Esmeralda, cumplen una función vital en la dispersión de semillas.

Boas constrictor: Reptiles no venenosos que regulan poblaciones de pequeños mamíferos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Mapanares: Serpientes venenosas con un papel importante en la cadena alimenticia, aunque también responsables de accidentes ofídicos por su comportamiento defensivo.