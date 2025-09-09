Luis Britto García: "Venezuela es el futuro del mundo"

El escritor venezolano Luis Britto García recordó que Estados Unidos (EE. UU.) busca desesperadamente la energía que le garantice mantener un futuro hegemónico en el planeta y el único lugar que le aseguraría eso es Venezuela, por sus inmensas reservas petroleras e hidrocarburos, y de allí la razón de sus amenazas, asedio y agresiones ilegales.

"En Venezuela se está definiendo, en este mismo instante, uno de los nudos fundamentales; estamos sentados sobre el futuro del planeta. Tenemos las reservas de mayor duración del mundo", explicó durante el programa presidencial Con Maduro+, donde aportó ideas sobre la agresión actualmente en desarrollo del ejército estadounidense con un despliegue ilegal sin precedentes en el Caribe.

Refirió que, actualmente, el 1 % de la población mundial posee más del 50 % de toda la propiedad del mundo y algo como el 10 % posee el 80 % mundial, por lo cual el restante 80 o 90 % de toda la población planetaria no tiene nada.

En esta realidad, se estima que en 50 años llegue un punto crítico en que va a ser necesario invertir más energía, y en esas cinco décadas la civilización sufrirá una carrera para ver quién se queda con la energía fósil antes de que llegue ese "punto apocalíptico".

Sumado a esto, las reservas de petróleo de EE. UU., que ocupan el 10.° lugar mundial, se estima que alcanzarán solamente para 15 años, a lo sumo, a partir del 2024, lo cual es un elemento de esta ecuación angustiosa que preocupa a los gobiernos estadounidenses.

Por ello, considera Britto, el otro elemento de esa carrera mundial es desarrollar el sistema socialista como la única salvación, ante lo que advierte que será un futuro histórico de cuatro o cinco décadas, donde se registraría una "arrebatiña por la energía fósil y los pocos recursos que tiene el planeta".

