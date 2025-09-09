Luz verde de Washington marca un punto de inflexión en el conflicto

(VIDEO) Trump cumple su amenaza: Israel viola soberanía de Catar y ataca a los líderes de Hamás

Israel confirma un ataque a Hamás

Martes, 09 de septiembre de 2025.- ÚLTIMA HORA | Trump cumple su amenaza: Israel ataca a los líderes de Hamás en Catar

Estados Unidos ha dado el visto bueno a Israel para atacar a los líderes de Hamás en Catar. Esta luz verde de Washington marca un punto de inflexión en el conflicto, otorgando a Israel un respaldo clave para expandir sus operaciones a un territorio considerado hasta ahora como un refugio seguro para la cúpula de Hamás.

La decisión de EEUU intensifica la presión sobre Catar, un actor crucial en la mediación regional, y abre la puerta a una escalada de impredecibles consecuencias geopolíticas. Este movimiento estratégico podría reconfigurar las alianzas y las dinámicas de poder en la región, sumando una capa más de complejidad al ya volátil conflicto.


