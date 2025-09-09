Amnistía Internacional da la bienvenida a las medidas propuestas por Pedro Sánchez para contribuir a parar el genocidio en Gaza, aunque le pide ir más allá

Ante las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha señalado nueve medidas para contribuir a parar el "genocidio" en Gaza, siendo consciente de que "España sola no puede", pero con la idea de "colocarse en el lado bueno de la historia" ante el horror de lo que está cometiendo Israel, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, declara:

"Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez son un paso en la dirección adecuada para contribuir a poner fin al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, y que organizaciones como Amnistía Internacional, y otras, incluidas israelíes, han denunciado". "Llevamos casi dos años siendo testigos de brutales ataques de Israel que han matado a decenas de miles de personas, desplazado forzosamente a 1,9 millones de palestinos y palestinas, y que han provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Alguien tiene que parar esto".

"La prohibición de las importaciones de productos provenientes de los asentamientos ilegales, la consolidación jurídica del embargo integral de armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, o la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estados que transporten material de defensa destinado a Israel, son medidas que sirven para añadir presión a Netanyahu y mostrar solidaridad a la población palestina. "

"Sin embargo, será necesario continuar poniendo en práctica más medidas si se quiere mostrar voluntad política contra el genocidio practicado por Israel: el gobierno español debería impulsar legislación en España que prohibiera el comercio con los asentamientos ilegales israelíes, es decir, no solo prohibir las importaciones, tal y como ahora ha propuesto Sánchez, sino también las exportaciones de bienes y servicios desde España y hacia los asentamientos ilegales de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, así como las inversiones en ellos".

"Pedro Sánchez ha dado una vez más importantes pasos para mostrar su voluntad de contribuir a acabar con este genocidio que el Gobierno de Israel practica en directo en Gaza. Se debe intentar sumar a la Unión Europea en su conjunto a este propósito y que se ponga fin a su cobardía política".