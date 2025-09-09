Venezuela acusa a Estados Unidos de ser "centro mundial del narcotráfico"

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro muestra una gráfica donde se puede observar las rutas más importantes del narcotráfico Credito: Agencias

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que Estados Unidos es el centro mundial de lavado del narcotráfico y que sería más efectivo que Washington enfrentara este problema internamente, en lugar de desplegar buques cerca de aguas venezolanas. Rodríguez describió a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos

Durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que EE.UU. recibe el 85 % de las ganancias del narcotráfico.

La funcionaria calificó de hipócrita y políticamente instrumental la postura estadounidense, que utiliza el combate a las drogas como justificación para presionar a Venezuela y buscar un cambio de régimen.

Crítica al despliegue militar

Rodríguez calificó de "locura" y "show peligroso" la presencia de fuerzas estadounidenses en el Caribe.

La también ministra de Hidrocarburos acusó a EE.UU. de convertir a Colombia en "el primer productor de cocaína del planeta" y señaló que hoy "el principal exportador" es Ecuador, e hizo mención a la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a este país.

Según ella, los buques deberían concentrarse en el Pacífico, por donde sale el 87 % de la cocaína producida en Colombia, si realmente quisieran impedir que la droga llegue a EE.UU.

Así mismo la vicepresidenta cuestionó la existencia del llamado Cartel de los Soles, vinculado por Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro, y lo describió como una operación de propaganda para criminalizar al Ejecutivo venezolano

Recursos naturales y soberanía

Rodríguez también acusó a EE.UU. de buscar apropiarse de las riquezas de Venezuela, como petróleo, gas y oro, que consideró históricamente codiciadas por potencias extranjeras.

A su juicio, los señalamientos sobre narcotráfico y la presencia militar forman parte de un plan para justificar una intervención armada.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un refuerzo especial de la presencia militar en cinco regiones estratégicas del país, ubicadas en la fachada caribeña y atlántica, como medida de seguridad frente a lo que Venezuela considera amenazas externas.?