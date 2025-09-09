Stephen King revela algo que le aterroriza de Donald Trump y su administración

Stephen King ya había enfrentado amenazas de boicot tras hacer una broma sobre Donald Trump, pero eso no le impide compartir ahora lo que realmente le aterroriza del presidente.

El autor, conocido por sus novelas de terror épicas, a menudo ha expresado abiertamente sus sentimientos hacia la administración actual y no ha evitado compartir sus pensamientos al respecto.

Y aunque desde entonces ha hablado sobre la broma que lo metió en problemas con sus fanáticos, el autor no se contiene cuando se trata de sus continuos comentarios y críticas sobre las políticas que el presidente ha promulgado desde que asumió nuevamente el cargo en enero.

En una aparición en 'Velshi' de MSNBC, el autor compartió sus últimas preocupaciones.

En declaraciones al presentador, Ali Velshi, admitió que había una cosa que realmente lo aterrorizaba sobre Trump y el futuro.

"Lo peor que se me ocurre es que este tipo consiga un tercer mandato porque es básicamente un idiota, ¿no?", dijo.

"Quiero decir que no lee".

Luego compartió que lo más aterrador para él era que Trump cree que no hace nada malo, y señaló que era una cualidad "peligrosa" para un presidente.

"Eso es algo peligroso", dijo.

"Básicamente, no quiero usar la palabra 'loco', porque realmente no creo que lo esté, pero ciertamente es peligroso".

King había discutido previamente qué tipo de final le daría a la presidencia de Trump si estuviera escribiendo la historia de la misma, y dijo que el único final bueno para la historia sería un juicio político.

"Me encantaría verlo jubilado, digámoslo así", dijo. "El mal final sería que consiguiera un tercer mandato y tomara el control por completo. De cualquier manera, es una historia de terror. Trump es una historia de terror, ¿no?".

El comentario de King llega después de que lo calificaran de "racista" por la broma que hizo en las redes sociales sobre Trump en mayo.

En ese momento, publicó en Instagram: "¿Por qué cruzó Donald J. Trump la calle? Para ver a haitianos comiendo mascotas al otro lado".

El chiste hacía referencia a una afirmación del presidente durante su campaña de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se comían los perros y gatos de otros residentes de la zona. Tras las críticas, él y el vicepresidente, J.D. Vance, originario del estado, reafirmaron sus afirmaciones.

Después de enfrentar reacciones negativas por la broma, donde lo llamaron racista por hacerla, King recurrió a la aplicación una vez más y criticó a sus propios críticos por pensar que estaba haciendo una broma sobre los inmigrantes y no sobre Trump.

"El chiste era sobre Trump. Si no lo entiendes, deberías ir al médico y que te revisen el sentido del humor", escribió entonces.

Luego siguió con otra declaración sobre otras cosas que fueron afirmaciones falsas que desataron polémica durante la campaña.

"¿Alguien más se ha dado cuenta de que, de repente, ya nadie se come a nuestros gatos y perros? Ya nadie realiza operaciones de cambio de sexo en las escuelas ni aborta bebés después del nacimiento", escribió. "El precio de los óvulos no importa y una recesión no es algo malo, solo es un dolor de cabeza necesario".