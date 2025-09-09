(AUDIO) Cielo parcialmente nublado se prevé en la mayor parte del territorio nacional

Este martes en horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país; donde resaltan zonas con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Guárico, Apure, Trujillo y Zulia, indicó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, Inameh señala que durante la tarde y noche habrá aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, con mayor intensidad en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se prevé cielo de parcial a despejado en horas de la mañana; por otra parte, en la tarde y noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 19°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Caracas.