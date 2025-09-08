Estados Unidos:

La Casa Blanca asegura que no pidió a la Asociación de Tenis que censurara las reacciones a la aparición de Donald Trump en el Abierto

Credito: Eduardo Munoz/Reuters

8 de septiembre de 2025.-La Casa Blanca afirma que no le pidió a la USTA que ayudara a censurar las reacciones a la aparición de Trump en el Abierto de Estados Unidos. Trump dijo que "disfrutó mucho" el partido y que los aficionados fueron "geniales".

8 de septiembre de 2025.-La Casa Blanca afirmó que no solicitó a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) que censurara las reacciones al presidente Donald Trump durante su asistencia al Abierto de Estados Unidos el fin de semana.

"Eso no es cierto", declaró un funcionario de la Casa Blanca a ABC News el domingo. "No le pedimos a nadie que censurara".

Los funcionarios de la USTA respondieron previamente a un informe que indicaba que habían solicitado a las emisoras que censuraran cualquier reacción o protesta dirigida a Trump durante su aparición en la final masculina del torneo en Nueva York el domingo.

"Solicitamos regularmente a nuestros presentadores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha", declaró a ABC News el portavoz de la USTA, Brendan McIntyre.

The Athletic, una publicación deportiva del New York Times, publicó el sábado un informe que describía un memorando de la USTA a los presentadores. The Athletic informó que lo había revisado.

"Solicitamos a todas las emisoras que se abstengan de mostrar cualquier interrupción o reacción en respuesta a la asistencia del presidente, en cualquier ámbito", declaró la USTA en el memorando, según The Athletic.

El presidente recibió abucheos y algunos vítores a su llegada al estadio Arthur Ashe de Queens, donde creció Trump.

