Actores y directores se comprometen a no colaborar con grupos cinematográficos israelíes implicados en genocidio

Olivia Colman, Mark Ruffalo y Ava DuVernay se encuentran entre los profesionales de la industria cinematográfica que han firmado el compromiso. Composición: Credito: Getty

Exclusiva: Cientos de trabajadores del cine se unen a una nueva iniciativa de boicot, criticada por el grupo de productores israelíes como "equivocada".

8 de septiembre de 2025.-Cientos de actores, directores y otros profesionales de la industria cinematográfica han firmado un nuevo compromiso en el que se comprometen a no colaborar con instituciones cinematográficas israelíes que, según afirman, están "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino", informó El Guardian.com.

"Como cineastas, actores, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para moldear las percepciones", dice el compromiso. "En este momento de crisis urgente, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable".

Entre los firmantes se encuentran los cineastas Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley y Joshua Oppenheimer; y los actores Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O'Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Ilana Glazer, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood y Debra Winger. El compromiso contaba con 1.200 firmantes hasta la noche del domingo.

La promesa, compartida en exclusiva con The Guardian, afirma inspirarse en el boicot cultural que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica.

Se compromete a los firmantes a no proyectar películas, aparecer en ellas ni colaborar de ningún modo con instituciones que considere cómplices, como festivales, cines, emisoras y productoras. Ejemplos de complicidad incluyen «encubrir o justificar el genocidio y el apartheid, y/o colaborar con el gobierno que los comete».

«Respondemos al llamamiento de los cineastas palestinos, que han instado a la industria cinematográfica internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a hacer todo lo humanamente posible para poner fin a la complicidad en su opresión», se lee en la declaración.