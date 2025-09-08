Amazon despide a 150 conductores sindicalizados tercerizados

Según El sindicato.

8 de septiembre de 2025.'El sindicato afirma que "Amazon está infringiendo la ley" tras el despido de los conductores que trabajaban para la contratista Cornucopia. Amazon ha despedido a más de 150 conductores sindicalizados que trabajaban para un contratista externo en Queens, Nueva York, según el sindicato Teamsters, informó El Guardian.com.

El lunes, los trabajadores se manifestaron en las instalaciones DBK4 de la compañía en Queens después de que la empresa despidiera a los conductores, quienes trabajaban para Cornucopia, un proveedor de servicios de entrega (DSP) contratado por Amazon para realizar entregas. Amazon trabaja con más de 3000 DSP en todo el mundo que entregan los paquetes de la compañía.

Los Teamsters afirmaron que los despidos fueron en represalia por la sindicalización. "Amazon está infringiendo la ley y se lo hacemos saber al público", declaró Antonio Rosario, miembro del local 804 y organizador de los Teamsters, en un comunicado.

"Los trabajadores de Amazon continuarán organizándose y luchando por lo que merecen". En un comunicado, Amazon afirmó que el sindicato estaba "difundiendo información errónea deliberadamente".

Amazon lleva tiempo afirmando que los conductores contratados por contratistas externos no son empleados de la empresa y que despedir a un contratista no constituye una represalia por sindicalizarse.

En un comunicado, Eileen Hards, portavoz de Amazon, calificó la medida como "un cambio reciente que implementamos para que los DSP puedan involucrarse más activamente con sus equipos y apoyar sus operaciones en una sola estación de entrega".