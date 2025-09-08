España da un golpe histórico: 9 medidas contra Israel, embargo total de armas y ayuda récord para Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nueve medidas adicionales "para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores, y apoyar a la población palestina". Lo ha hecho mediante una declaración institucional pronunciada en el Palacio de La Moncloa, en la que ha señalado que la operación militar lanzada por el gobierno israelí en octubre de 2023 como respuesta a los atentados terroristas de Hamás "ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, y en un ataque injustificable contra la población civil palestina".

"El Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes", ha subrayado el presidente del Gobierno, que ha desgranado a continuación las cifras de los ataques israelíes sobre Gaza: 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, y casi dos millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas, menores de edad. "Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario", ha añadido.

Nueve medidas adicionales

El presidente del Gobierno ha recordado que España ya ha adoptado en los últimos años distintas medidas para tratar de alcanzar el cese de la violencia y para apoyar a la población civil; entre ellas, impulsar varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego permanente, apoyar la acción de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, enviar ayuda humanitaria a Gaza cuando ha sido posible, detener la venta de equipamiento militar a Israel, aumentar el apoyo económico a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, y propiciar el reconocimiento internacional del Estado Palestino y la creación de una Alianza Global para implementar la solución de los dos Estados.

Las nuevas medidas que el gobierno español va a adoptar incluyen: