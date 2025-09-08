Consumo de carne del venezolano es 100% producción nacional

Caracas, 8 de septiembre de 2025 – El consumo de carne en Venezuela proviene en su totalidad de producción nacional, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León en la emisión #87 del programa Con Maduro+, al tiempo que aseguró que, durante el año 2025, el volumen total es de 1.500.000 animales sacrificados, en cumplimiento del plan nacional de abastecimiento.

El titular del despacho agrícola atribuyó el cumplimiento de la meta al impulso de la empresa ganadera estatal que gestiona 20 hatos distribuidos en diferentes regiones del país, así lo confirmó.

"Toda la carne que se está consumiendo hoy en día es 100% venezolana. Esa es una muestra concreta de soberanía alimentaria".

Durante su intervención presentó una muestra del potencial agropecuario venezolano, con el despliegue del arreo ganadero más grande del país: más de 6.000 mautes movilizados desde el Hato Cañafístula hasta el Hato Taragua, en el estado Apure, bajo la coordinación de 100 jinetes.

Esta movilización ganadera fue impulsada por la Corporación Ganadera Bravos de Apure y los Hatos de Agroflora, en coordinación con el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras y el Gobierno del estado Apure, representado por el gobernador Wilmer Rodríguez.