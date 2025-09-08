Suben a diez los muertos por el impacto de un tren con autobús de doble piso en México

El número de muertos por el choque de un ferrocarril con un autobús de pasajeros de doble piso subió de ocho a diez, informó este lunes el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero. Credito: Agencias

El número de muertos por el choque de un ferrocarril con un autobús de pasajeros de doble piso subió de ocho a diez, informó este lunes el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial).

"Tenemos un total de 41 lesionados, de los cuales cuatro son de la primera prioridad, 16 de la segunda y 21 de la tercera prioridad (...) y tenemos un número de 10 decesos", dijo Hernández al canal de televisión Milenio, tras el levantamiento de hechos de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Sobre el estado de los heridos, explicó que dos fueron trasladados por el grupo de rescate ‘Relámpagos’ al hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, mientras que otros se encuentran en clínicas de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

También comunicó que la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC en México) "ya está haciendo lo propio para liberar la vía y establecer la circulación", y confirmó que el autobús de la línea Herradura de Plata transportaba 51 pasajeros.

En cuanto al conductor del autobús, anunció que está detenido y agregó que es un asunto que la autoridad responsable tendrá que resolver.

Por su lado, CPKC emitió un comunicado en sus redes sociales con el que lamentó el incidente y acusó al conductor del autobús de querer "ganarle el paso al tren".

Y precisó que "las autoridades de protección civil municipal y de seguridad brindan apoyo para atender este triste hecho".

La compañía hizo un llamado a la población, conductores y choferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total en los cruces de ferrocarril para evitar estas lamentables situaciones.

El accidente fue divulgado este lunes en redes sociales tras la circulación de un video en el que se observó a varias personas que intentaron ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.