Mérida: Iahula reactiva farmacia 24 horas para garantizar entrega de medicamentos e insumos

Mérida, Venezuela 8 de septiembre de 2025– En un esfuerzo por mejorar la calidad de la atención hospitalaria en la región, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) se prepara para la reapertura de una farmacia que prestará servicio las 24 horas del día, informó Prensa Iahula.

La Dra. Chiquinquirá Perozo, Directora General del centro de salud, explicó que esta iniciativa busca asegurar que los medicamentos e insumos enviados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) lleguen de manera oportuna a los pacientes intrahospitalarios que lo requieran.



Asimismo, la galena en compañía de Moraima Salazar, Autoridad Única de Salud del estado Mérida; la Comuna 16 de Septiembre, el Comité de Salud y el Poder Popular visualizaron el espacio que funcionará de manera ininterrumpida en el Nivel Plaza del hospital.



La puesta en marcha de este nuevo servicio beneficiará directamente no solo a los pacientes hospitalizados, sino también al personal médico, asistencial y de enfermería, quienes contarán con la disponibilidad inmediata de los fármacos e insumos que necesiten para sus labores.



La medida representa un paso significativo en la optimización de los servicios de salud en la región andina de la mano del gobernador Arnaldo Sánchez con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. /Prensa Iahula



Leyenda: La Dra. Chiquinquirá Perozo, Dir. del Iahula, en compañía de la Autoridad Única de Salud del estado Mérida, Moraima Salazar; la Comuna 16 de Septiembre, el Comité de Salud y el Poder Popular visitaron el espacio que funcionará como Farmacia 24 horas. Fotos: Prensa Iahula.