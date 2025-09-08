Gobierno Bolivariano desmantela pista clandestina utilizada para el narcotráfico en Falcón

8 de septiembre de 2025.-En el marco de las operaciones de defensa y seguridad integral, en perfecta Fusión Popular, Militar y Policial, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) ejecutó una acción estratégica que culminó con la destrucción de una pista de aterrizaje clandestina presuntamente utilizada para el tráfico de sustancias ilícitas en el estado Falcón, informó Prensa Mpprijp.

La infraestructura fue localizada en una zona remota del sector Cayude del municipio Carirubana, durante labores de patrullaje preventivo.

La pista, con condiciones aptas para el aterrizaje de aeronaves ligeras, funcionaba como un punto logístico clave para redes delictivas dedicadas al narcotráfico.

Una vez verificada su operatividad y uso ilícito, se procedió a su inhabilitación y desmantelamiento inmediato, neutralizando así una vía de acceso que representaba una amenaza directa a la seguridad territorial.

En el operativo participaron unidades de la Dirección de Espacios Acuáticos y la División Contra Drogas (DCD) del CPNB, quienes actuaron de manera coordinada para garantizar la efectividad de la intervención.

Esta acción se suma a los esfuerzos continuos del Estado venezolano por erradicar estructuras criminales y proteger a las comunidades del impacto del narcotráfico.