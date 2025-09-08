Diosdado Cabello: Uno de los temas principales en el Congreso del PSUV será la transición al pueblo en armas

Diosdado Cabello, secretario general del PSUV Credito: Web

8 de septiembre de 2025.- Este lunes, 8 de septiembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enfatizó que el Congreso de la tolda roja, cuya plenaria se realizará el jueves 11 de septiembre, preparará los documentos de organización y de las nuevas tareas por venir.



En ese sentido, señaló que el día viernes 12 se reunirá la Juventud del PSUV, mientras que el fin de semana se recibirán las propuestas que desde las bases hagan para esta nueva etapa del país.



“Una nueva etapa que nos obliga a tomar previsiones, prepararnos, tener las vacunas y anticuerpos listos para esta batalla”, dijo y señaló que uno de los temas principales es la transición al pueblo en armas y a la lucha armada de nuestra Patria.



Reafirmó que todo ello se hace para preservar la paz en todo el territorio nacional.



Aseguró que desde el partido están sumados a la tarea de las milicias comunales. “Somos un eslabón más en la organización popular de un pueblo en arma”, aseveró.



Recordó la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, para la activación de las 5336 unidades de milicianos comunales y el despliegue de 25 mil hombres y mujeres a través de las URRAS en la Zona de paz número 1 y la región nororiental del país.