FANB incauta más de una tonelada de drogas en Táchira

Droga incautada en Táchira

8 de septiembre de 2025.- Como parte de la Operación Binacional Zona de Paz N° 1 Táchira, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Redi Los Andes, logró la incautación de mil 746 kilos de diferentes drogas, que se derivan en 938 kilos de cocaína, 769 kilos de marihuana, 39 kilogramos de droga tusi y 210 kilos de sustancias precursoras.



En ese sentido, el G/D Miguel Chacín Socorro, comandante del Comando de Zona 21 GNB Táchira, aseguró que bajo la operación Mano de Hierro, también se logró la detención de 984 ciudadanos, así como la retención de 94 vehículos que quedaron a orden del Ministerio Público.



Además, se ha obtenido más de 980 toneladas de mercancía retenida en contrabando de introducción y extracción en más de 428 procedimientos. Igualmente, se han retenido más de 172 mil 284 litros de combustibles entre gasolina y gasoil, más de 79 toneladas de material estratégico como aluminio, cemento, entre otros.



En cuanto a procedimientos de seguridad, se aprehendieron 56 mercenarios, 116 grupos estructurados de delincuencia organizada, los cuales fueron desmantelados, dos mil seis ciudadanos solicitados, se logró la incautación de 193 armas de fuego y posteriormente destruidas, mil 790 municiones de varios calibres, siete mil 853 fulminantes para cartuchos, 360 armas blancas, 14 drones, tres miras ópticas, una granada de mortero, más de 46 mil dólares en efectivo, 367 mil billetes falsos de dólares americanos y 10 procesamientos de trata de personas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 958 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)