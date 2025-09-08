¡Lucha contra el narcotráfico! Más de 130 mil procesados en ocho años

En rueda de prensa celebrada recientemente, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó un detallado informe sobre las acciones del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico.

Reveló que más de 130 mil personas han sido procesadas en el país en los últimos ocho años por delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas.

Contra el narcotráfico

El Fiscal cuestionó las afirmaciones de las autoridades estadounidenses respecto a un ataque programado contra una embarcación naviera implicada en el tráfico de drogas en el Caribe.

Subrayó que tales declaraciones pretenden deslegitimar los esfuerzos de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su intervención, Saab destacó la efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad del país.

Lo anterior generó como resultado la incautación de más de 365 mil kilos de drogas ilícitas.

Este total incluye más de 280 mil kilos de cocaína, 83 mil kilos de marihuana y casi 800 kilos de heroína, ilustrando la diversidad de sustancias que las organizaciones criminales intentan introducir en el territorio nacional.

Asimismo, el Fiscal informó que en el periodo mencionado se han imputado a 61,690 individuos, de los cuales 49,947 han sido formalmente acusados.

El sistema de justicia emitió condenas para 20 mil 256 personas vinculadas a delitos de narcotráfico.

En ese orden, deja como evidencia la firmeza y efectividad del proceso judicial en este ámbito.

El Fiscal General aseveró que estas cifras demuestran el compromiso del gobierno venezolano para combatir la delincuencia organizada.

También desmantelan cualquier esfuerzo por clasificar a Venezuela como un país productor de drogas o un mero corredor en las rutas de narcotráfico.

"Venezuela no cederá ante tentativas de chantaje internacional que buscan fracturar nuestra estabilidad", advirtió Saab.

Con la presentación de estos datos, el gobierno venezolano refuerza su postura proactiva en la erradicación del narcotráfico, sustentada en evidencias concretas y verificables.