Nicolás Maduro: "Ordené el despliegue de 25 mil hombres para la defensa de la Soberanía, la seguridad y la Paz"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en distintas regiones del país, como parte de una estrategia de refuerzo militar destinada a la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz.

La información fue publicada en las redes sociales del mandatario, donde compartió un video difundido previamente por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sobre las operaciones militares en curso.

Refuerzo en zonas fronterizas y costas del Caribe

De acuerdo con Maduro, el despliegue tiene como prioridad la Zona Binacional de Paz con Colombia, que incluye los estados Táchira y Zulia, así como la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón.

El presidente también destacó que se reforzarán las operaciones en la fachada oriental Caribeña-Atlántica, abarcando los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, territorios considerados estratégicos frente a amenazas vinculadas al narcotráfico y al control marítimo.

Defensa nacional como eje central

Maduro subrayó que el despliegue responde a la necesidad de garantizar la seguridad del país y consolidar la paz:

"Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz. ¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!", escribió en su publicación.

El anuncio se da en paralelo al incremento del despliegue militar estadounidense en la región, situación que Caracas sigue con atención.