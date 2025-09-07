El mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania incendia el edificio gubernamental de Kiev

El 7 de septiembre, una columna de humo se elevaba desde el principal edificio gubernamental de Kiev, después de que Rusia lanzara un ataque aéreo masivo contra el país. Credito: Reuters)

Rusia desató un masivo ataque aéreo contra Ucrania la madrugada del domingo, incendiando el principal edificio gubernamental de Kiev por primera vez durante la guerra.

KIEV 7 de septiembre de 2025— Rusia desató su mayor ataque aéreo sobre Ucrania la madrugada del domingo, enviando más de 800 drones y 13 misiles al país en un ataque de varias horas que incendió el principal edificio gubernamental de Kiev por primera vez durante la guerra, informó El correo de Washington.com.

Un dron ruso también impactó un edificio residencial en la capital, matando al menos a tres personas, entre ellas una madre y su bebé. Al menos otras 20 personas resultaron heridas en Kiev, según informaron las autoridades. El ataque matutino obligó a los residentes a refugiarse en refugios antiaéreos mientras columnas de humo se elevaban sobre el centro de la ciudad.

Este ataque marcó el mayor número de drones rusos enviados a Ucrania en un solo día y continuó la preocupante tendencia de aumento de los ataques rusos en el centro de la capital, tras otro gran ataque contra Kiev la semana pasada.

"Estos asesinatos ahora, cuando la diplomacia real ya podría haber comenzado, son un crimen deliberado y un intento de prolongar la guerra", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram. "En Washington se ha dicho más de una vez que se impondrán sanciones por negarse a dialogar. Debemos implementar todo lo acordado en París". Los comentarios de Zelenski parecían dirigirse al presidente Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con imponer sanciones más severas a Rusia. Kiev, señalando una ola de recientes ataques mortales contra civiles, ha instado a Washington a cumplir.

"Estos asesinatos ahora, cuando la diplomacia real ya podría haber comenzado, son un crimen deliberado y un intento de prolongar la guerra", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram. "En Washington se ha dicho más de una vez que se impondrán sanciones por negarse a dialogar. Debemos implementar todo lo acordado en París". Los comentarios de Zelenski parecían dirigirse al presidente Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con imponer sanciones más severas a Rusia. Kiev, señalando una ola de recientes ataques mortales contra civiles, ha instado a Washington a cumplir.