PNB inutiliza pista clandestina usada para el narcotráfico en Falcón

Inutilizan pista de aterrizaje clandestina en Falcón

7 de septiembre de 2025.- Una pista de aterrizaje clandestina ubicada en el estado Falcón y empleada para el narcotráfico, fue destruida por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) como parte de acciones estratégicas integradas al esquema de fusión cívico-militar-policial.



La infraestructura fue localizada en una zona remota del sector Cayude del municipio Carirubana, durante labores de patrullaje preventivo. La pista, con condiciones aptas para el aterrizaje de aeronaves ligeras, funcionaba como un punto logístico clave para redes delictivas dedicadas al narcotráfico.



Una vez verificada su operatividad y uso ilícito, se procedió a su inhabilitación y desmantelamiento inmediato, lo cual neutralizó una vía de acceso que representaba una amenaza directa a la seguridad territorial.



En el operativo participaron unidades de la Dirección de Espacios Acuáticos y la División Contra Drogas (DCD) del CPNB, quienes actuaron de manera coordinada para garantizar la efectividad de la intervención.



Esta acción se suma a los esfuerzos continuos del Estado venezolano por erradicar estructuras criminales y proteger a las comunidades del impacto del narcotráfico.