Autoridades pronostican desarrollo de mantos nubosos en gran parte del país

En Venezuela durante la madrugada y la mañana se espera desarrollo de mantos nubosos, algunos asociados a lluvias o lloviznas dispersas y de variada intensidad, con mayor frecuencia en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Llanos Occidentales y Centrales, Carabobo, Aragua, La Gran Caracas, Andes y Zulia.

La información se dio a conocer en la cuenta de red social Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) donde se destacó que en horas de la tarde y noche se estima aumento de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional, lo cual generará lluvias o chubascos y actividad tormentosa, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, Región Insular, Llanos Centrales, la Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Centro Occidente, este de Apure, Portuguesa, Andes y Zulia,

En la Gran Caracas, que integran los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital, se pronostica nubosidad parcial con lluvias dispersas en zonas montañosas y sureste de la entidad.

Por la tarde y noche se prevé desarrollo de mantos nubosos en la mayor parte de la región asociados a precipitaciones de intensidad variables, algunos con descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Con información de INAMEH / Prensa VTV