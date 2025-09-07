Presidente Maduro reafirma doctrina de paz: "Venezuela no será tierra de guerra, sino de soberanía activa"

En un nuevo pronunciamiento desde sus redes sociales, el presidente Nicolás Maduro reiteró que Venezuela no adoptará jamás una doctrina guerrerista ni colonialista. Bajo el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el mandatario reafirmó que los planes del Estado están orientados a preservar la tranquilidad nacional y fortalecer la soberanía desde las bases populares.



"Nuestros planes buscan que en Venezuela reine la paz. ¡Que viva la Patria! ¡Que viva el pueblo!", expresó Maduro, en referencia directa a la activación de las Unidades Comunales Milicianas, desplegadas recientemente en los 5.336 circuitos comunales del país.



Este despliegue, lejos de representar una militarización convencional, se presenta como una estrategia de defensa territorial con rostro comunitario. Según el jefe de Estado, estas unidades están destinadas a “hacer prevalecer, con el poder de la nación, nuestra soberanía”, en clara alusión al protagonismo del pueblo organizado como garante de la estabilidad nacional.



En paralelo, se activó el Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) a través de la plataforma Patria, invitando a los ciudadanos a incorporarse a la Milicia Nacional Bolivariana. Esta convocatoria busca consolidar un modelo de defensa integral, donde la participación ciudadana se convierte en columna vertebral de la seguridad nacional.





