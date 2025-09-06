Activadas las unidades de la milicia bolivariana en las regiones

En Lara activaron a las milicias bolivarianas

6 de septiembre de 2025.- El poder popular en las regiones se movilizó para la activación de las unidades de las milicias en defensa de la paz y la soberanía de nuestro país.



El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, manifestó que en los 221 circuitos comunales serán instaladas las unidades de la milicia de defensa integral.



“Ya nos hemos alistado, ahora estamos en el encuadramiento y pronto vendrá la misión a cada una de estas unidades. El pueblo del estado Trujillo está dispuesto a defender nuestra soberanía, nuestra integridad. Venezuela es un país de paz y nos estamos preparando para la defensa de la patria para la paz”, afirmó desde la parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera.



Por su parte, el alcalde del municipio Valera, Alfredy Moreno, señaló que en la marcha participaron los 24 circuitos comunales para la instalación de las unidades comunales de milicia, los cuales están preparados para la defensa del territorio, la soberanía y del presidente Nicolás Maduro.



“Nuestra única arma es la conciencia, aquí está un pueblo dispuesto a defender su patria”, dijo Jackeline Rojo en representación de las mujeres valeranas. Asimismo, el primer teniente de la milicia Wilmer de Jesús Díaz expresó que “aquí estamos defendiendo a nuestra patria y a nuestro presidente Nicolás Maduro, dispuestos a dar todo por la paz”.



Más de 20 mil milicianos en Yaracuy listos para defender la patria



Con marchas multitudinarias simultáneas, este viernes la milicia yaracuyana salió a las calles del estado Yaracuy a demostrar su compromiso con la defensa de la patria y a decirle al pueblo que cuentan con ella ante cualquier situación conflictiva que se pueda presentar.



El gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, encabezó la marcha y concentración efectuada en el municipio Independencia, quien acompañado del alcalde de la jurisdicción, José Alejandro Mújica, y cientos de militantes patriotas se pronunciaron a favor de la paz y en defensa del país.



«El pueblo está claro, con esta unidad cívico militar que rebasa los 20 mil milicianos, más cohesionada que nunca, dispuesto a defender con todo lo que tenemos a proteger nuestro territorio, a defender la patria, de cualquier pretensión injerencista que cualquier potencia extranjera quiera impulsar. Somos un pueblo de paz, pero que no se equivoquen, porque aquí nadie se va a rendir», concluyó el mandatario regional.

Pueblo aragüeño marchó unido en defensa de la soberanía



Con una marcha que partió desde el urbanismo Guasimal, hasta las inmediaciones de la 42 Brigada de Paracaidistas en Maracay, el pueblo aragüeño se sumó a la jornada nacional de activación de las Unidades Comunales Militares.



La actividad estuvo encabezada por la gobernadora Joana Sánchez, así como autoridades militares y policiales, acompañados de las bases populares de defensa integral, nuevos alistados, consejos comunales, comunas, entre otras organizaciones.



“Estamos cansados de tanta insolencia contra la patria venezolana, por eso decimos que el compromiso de todos y todas es sumarnos al Plan de Soberanía Nacional Simón Bolívar… La lucha es por la vida, identidad y la independencia”, afirmó la Gobernadora.



En otras localidades del estado Aragua, como Cagua y Barbacoas, también se llevaron a cabo marchas en defensa de la soberanía y la independencia, con participación del Poder popular y la Milicia organizada.



Sucre se suma a la defensa de la paz y la soberanía de Venezuela



El pueblo revolucionario del estado Sucre marchó junto a los cuerpos combatientes en las 224 comunas que conforman la entidad oriental, para respaldar al presidente Nicolás Maduro, y defender la paz y la soberanía nacional que se ve amenazada por el despliegue militar del gobierno de Estados Unidos en aguas del Caribe.



Desde la comuna Vencedores de Santa Inés, específicamente en el sector Las Palomas de Cumaná, la gobernadora de la región, Jhoanna Carrillo, junto al alcalde de la ciudad primogénita, Pedro Figueroa, exaltó que el pueblo sucrense se mantiene a la vanguardia para proteger y hacer respetar la paz de Venezuela.



“Venimos en trote. En 224 comunas se están realizando estas marchas. Es extraordinario como el patriotismo de nuestra gente se ve reflejado en estas manifestaciones que no son solo de organización, sino también de misión y entrenamiento”, expresó la mandataria regional.



Carrillo aseguró que seguirán desplegados y en alertas para doblegar cualquier acción que pretenda romper el hilo constitucional y alterar la paz de la nación Suramérica. Acentuó, que por amor al país continuarán en pie de lucha para defender al líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, quien a pesar de las sanciones suma esfuerzos para el desarrollo y crecimiento del país.



En los nueve municipios que conforman la entidad larense



En el estado Lara (Barquisimeto) quedaron activadas las Unidades Comunales de Milicia en los 355 territorios comunales existentes y distribuidos en los nueve municipios que conforman la entidad.



Uno de los puntos de mayor concentración de alistados sucedió en la entrada al barrio San José y en la Unidad de Batalla Hugo Chávez (Ubch) Ciudad de Maturín, ubicada en la capital, Barquisimeto, correspondiente al municipio Iribarren.



Desde allí, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, subrayó que el compromiso consistía en establecer mecanismos para la paz y demostrar «con actos pacíficos que somos evidentemente un país para esto», agregando, «estamos en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien también hace su trabajo para mantener el diálogo, somos un país que queremos tener relaciones amistosas con todos los países del mundo», acotó.



Fue una demostración de unidad cívico-militar-policial, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad larense, quienes están dispuestos a sostener la paz y el bienestar común.



Con marcha activan Unidades de Milicia Comunal en Cojedes



Con una marcha en la zona sur de San Carlos se activaron las Unidades de Milicia Comunal en el estado Cojedes, con la participación de la Milicia Nacional Bolivariana, Policía Nacional, Policía Estadal, GNB, organizaciones del Poder Popular, trabajadores y movimientos sociales.



La actividad estuvo encabezada por el GD. Elvis Rafael Durán Lobo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nro 34 Cojedes, acompañado del Enlace Nacional del partido PSUV, John Moreno, junto a cuerpos combatientes y personal de tropa militar de la guarnición de Cojedes.



La marcha culminó con una concentración donde los asistentes recibieron lineamientos del presidente Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien realizó una videoconferencia en el marco de la primera fase de activación de las Unidades de Milicia Comunal en Venezuela.