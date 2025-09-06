Fiscal Saab: La CIA usa la «Guerra Cultural» para desestabilizar naciones

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU Credito: web

6 de septiembre de 2025.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de emplear la «guerra cultural» como una estrategia para desestabilizar naciones, debilitar liderazgos e, incluso, neutralizar a intelectuales.



Durante una entrevista en el programa A Pulso, Saab hizo referencia a los orígenes de esta táctica, al citar el Congreso por la Libertad Cultural, que se realizó entre los años 1950 y 1967. El fiscal aseveró que este congreso fue utilizado por la CIA para captar y manipular a influyentes figuras del pensamiento y la cultura.



Afirmó que «el Congreso por la Libertad Cultural fue utilizado para captar intelectuales» y que, aunque el proceso no haya sido de un día para otro, está convencido de que así ocurrió, basándose en la información recopilada.



El fiscal nombró a personalidades como George Orwell, Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell como ejemplos de intelectuales que, de manera consciente o inconsciente, fueron involucrados en esta operación de influencia.



Además, destacó el caso de Jean-Paul Sartre, un conocido defensor de la Revolución Cubana, quien, de forma repentina, comenzó a manifestarse en contra de la revolución y de la Unión Soviética.



También, reiteró que estas tácticas buscan sembrar división y fragmentar a los países a través del control ideológico y cultural.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 806 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)