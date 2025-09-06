Onda tropical 33 genera lluvias de intensidad variable en varios estados del país

La onda tropical número 33 continúa su paso del centro al occidente de Venezuela e interactúa con la zona de convergencia intertropical, lo que generará lluvias y chubascos de intensidad variable en varios estados del país, entre ellos Bolívar, Amazonas, Los Llanos, Miranda, Aragua, Carabobo, Los Andes, Lara, Zulia y el oeste del estado Falcón.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas por el equipo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su canal de Telegram, esto se debe a las células convectivas de rápida evolución que propician precipitaciones dispersas con descargas eléctricas en los estados Yaracuy, Trujillo, Mérida, Táchira y Portuguesa.

Asimismo, desde el Inameh indican que se prevé que estas condiciones meteorológicas continúen por las próximas horas, en las que además habrá áreas nubladas en zonas de Bolívar, Anzoátegui, Distrito Capital y La Guaira, mientras que en el resto del país prevalecerá el cielo parcialmente nublado.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.