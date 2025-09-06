Donald Trump considera ataques contra cárteles de la droga dentro de Venezuela, campaña de presión más amplia sobre Nicolas Maduro

6 de septiembre de 2025.-El presidente Donald Trump está considerando diversas opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes de la administración, informaron Fuentes y Zachary Cohen, Kylie Atwood, Kristen Holmes, Alayna Treene– CNN.com.

El ataque mortal del martes contra un supuesto barco con drogas que salía de Venezuela fue un reflejo directo de esas opciones, según las fuentes, y marcó una escalada significativa en la campaña de la administración Trump contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales ha sido designados como grupos terroristas. Varias fuentes informaron a CNN que el ataque del martes fue solo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para erradicar el narcotráfico en la región y potencialmente derrocar a Maduro del poder.

Cuando un periodista le preguntó el viernes si le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela, Trump respondió: "No estamos hablando de eso". "Pero estamos hablando del hecho de que [Venezuela] tuvo unas elecciones, que fueron muy extrañas, por decirlo suavemente", dijo Trump, refiriéndose a la contienda presidencial del año pasado en Venezuela, marcada por acusaciones de fraude electoral.

Estados Unidos ha desplegado un considerable arsenal militar en el Caribe en las últimas semanas, una medida que, en parte, pretendía ser una señal para Maduro, según varios funcionarios de la Casa Blanca.

Buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque, diversas aeronaves y más de 4.000 marineros e infantes de marina estadounidenses se encuentran ahora desplegados cerca de Venezuela. Dos funcionarios de la Casa Blanca informaron a CNN que también se están enviando 10 aviones de combate F-35 avanzados a Puerto Rico, donde una unidad de infantería de marina realiza ejercicios de entrenamiento de desembarco anfibio.

El gobierno ha tomado medidas para vincular a Maduro con su misión antidrogas más amplia, calificándolo de narcoterrorista con vínculos con algunos de los cárteles recientemente designados, y ha duplicado la recompensa por su arresto a 50 millones de dólares.