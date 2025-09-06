La presencia de Kim en un desfile militar chino fue una señal de su creciente influencia geopolítica y de que Corea del Norte estaba siendo aceptada como una potencia nuclear de facto.

6 de septiembre de 2025.- Antes de que Kim Jong-un, el líder norcoreano, llegara a Pekín esta semana en su tren personal, había mantenido cinco cumbres con el presidente chino, Xi Jinping. En cada ocasión, según informaron sus gobiernos, hablaron sobre la retirada de las armas nucleares de la península de Corea, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Pero su última ronda de conversaciones bilaterales, el jueves, pareció ser diferente en un aspecto importante. No se mencionó la desnuclearización de la península de Corea cuando ambos gobiernos anunciaron los resultados de la cumbre el viernes.

La notoria ausencia marcó otra victoria diplomática para Kim. Ha insistido durante mucho tiempo en que Corea del Norte, que ha realizado seis pruebas nucleares desde 2006, sea aceptada como la nueva potencia nuclear del mundo.

Victorias diplomáticas La presencia del Sr. Kim en un desfile militar chino fue una señal de su creciente influencia geopolítica y de que Corea del Norte estaba siendo aceptada como una potencia nuclear de facto.

Victorias diplomáticas La presencia del Sr. Kim en un desfile militar chino fue una señal de su creciente influencia geopolítica y de que Corea del Norte estaba siendo aceptada como una potencia nuclear de facto. expresó un analista.