Estados Unidos envía 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico

+ Donald Trump vincula a Maduro con el narcotráfico; Caracas niega las acusaciones.

+ F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham, según funcionario estadounidense.

+ Hegseth llama a Maduro "capo de un narcoestado".

WASHINGTON, 6 de septiembre de 2025.- Estados Unidos no habla de un cambio de régimen en Venezuela, declaró el presidente Donald Trump el viernes, al tiempo que ordenó el envío de 10 aviones de combate furtivos adicionales a la creciente presencia militar en el Caribe, informó Reuters.

"No estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas, por decirlo suavemente", declaró Trump.

Los periodistas le preguntaron sobre una afirmación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esta semana de que Estados Unidos buscaba un cambio de régimen mediante amenazas militares.

Reuters informó el viernes, citando fuentes, que el gobierno de Trump había ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según fuentes.

El nuevo despliegue se suma a la ya intensa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, mientras Trump cumple su promesa de campaña de reprimir a los grupos que introducen drogas en Estados Unidos.

La revelación sobre los F-35 se produjo pocas horas después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo "altamente provocador" el jueves de aviones de combate cerca de un buque de guerra de la Armada estadounidense.

Trump advirtió a Venezuela que el ejército estadounidense tenía autorización para derribar los aviones si los comandantes lo consideraban necesario, afirmando: "Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados". Trump demostró su nuevo enfoque para combatir la guerra contra las drogas con un ataque militar estadounidense el martes que mató a 11 personas y hundió un barco procedente de Venezuela que, según Trump, transportaba narcóticos ilegales.

El gobierno de Trump ha intentado en todo momento vincular al gobierno de Maduro con el narcotráfico, acusaciones que Caracas niega.

Más específicamente, Trump ha acusado a Maduro de dirigir la banda del Tren de Aragua, a la que su gobierno designó como organización terrorista en febrero.

El viernes, Trump comparó la muerte de cientos de miles de estadounidenses por sobredosis con las de los caídos en guerra, buscando justificar la enérgica actividad militar en el Caribe.