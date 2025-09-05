Estados Unidos: Redada de inmigración detiene a cientos de trabajadores de Corea del Sur en planta de autos de Hyundai

5 de septiembre de 2025.-Se encontraban entre los casi 500 trabajadores detenidos en una obra de construcción de un fabricante surcoreano de baterías, según informaron las autoridades. El incidente generó preocupación diplomática en Seúl, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Las autoridades de inmigración arrestaron a cientos de trabajadores de un importante fabricante de baterías surcoreano en una planta de Hyundai en Georgia, informaron el viernes funcionarios estadounidenses, calificándolo como el mayor operativo de seguridad nacional realizado en la historia en un solo lugar.

El jueves, agentes arrestaron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, en una obra de construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos en Ellabell, Georgia, cerca de Savannah, según declaró Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional para Georgia, en una conferencia de prensa.

La redada fue la culminación de una investigación que se desarrolló durante varios meses, añadió.

El Sr. Schrank indicó que los trabajadores arrestados se encontraban en Estados Unidos sin autorización o trabajaban ilegalmente. No se anunciarán cargos penales el viernes, añadió, y añadió que los investigadores aún están determinando los detalles laborales de los arrestados, algunos de los cuales trabajaban para subcontratistas.

El objetivo de la operación era garantizar la igualdad de condiciones para las empresas que cumplen con la ley, afirmó el Sr. Schrank.