Estados Unidos: Auxiliares de vuelo presionan para que su sueldo sea desde que el avión no haya despegado

"La mayoría de nuestros pasajeros no tienen ni idea" .

5 de septiembre de 2025.-Las tripulaciones de cabina en América del Norte no reciben remuneración por el trabajo realizado antes del despegue, pero el nuevo acuerdo con Air Canada ha generado esperanza, informó El Guardian.com.

Al subir al avión, el auxiliar de vuelo le da la bienvenida. Le indica su asiento y le ayuda con el equipaje, antes de realizar la demostración de seguridad y preparar el plan para el despegue. Y es muy probable que lo hayan hecho todo gratis.

Pero un acuerdo provisional entre Air Canada y miles de auxiliares de vuelo ha despertado la esperanza de que más aerolíneas pongan fin a una realidad poco conocida para muchas tripulaciones de cabina norteamericanas: pagar a los auxiliares de vuelo cuando los planes no se concretan.

"La huelga de Air Canada facilita las negociaciones en todas partes", declaró Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA)-CWA, que representa a unos 55.000 auxiliares de vuelo de 20 aerolíneas diferentes. "Definió el problema de las expectativas absurdas que se les impone a los auxiliares de vuelo al trabajar sin remuneración".

Más de 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada abandonaron sus puestos el mes pasado, en un conflicto con la dirección centrado en el pago durante el embarque y desembarque de los vuelos.

La huelga de tres días en la aerolínea más grande de Canadá paralizó los viajes mundiales de verano, impulsó al gobierno canadiense a forzar un arbitraje vinculante y condujo a un acuerdo provisional que incluye al menos 60 minutos de pago en tierra antes de cada vuelo, al 50% de la tarifa por hora del auxiliar de vuelo.

Las manifestaciones de los trabajadores y las concesiones de Air Canada en materia salarial "ejercen presión adicional sobre la dirección para que sea realista en las negociaciones", añadió Nelson.

Air Canada indicó que aumentaría gradualmente el salario de los auxiliares de vuelo durante una hora antes de los vuelos en aviones de fuselaje estrecho y 70 minutos en aeronaves más grandes y de fuselaje ancho, alcanzando el 70% del salario completo por trabajo en tierra en un plazo de cuatro años. Esto frustra las esperanzas de los auxiliares de vuelo de recibir una compensación completa por este trabajo, pero se aleja de la práctica establecida de no pagar hasta que los vuelos estén en marcha.