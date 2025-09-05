Fomficc acompañó la reunión de productores agrícolas de Lagunillas-Mérida

5 de septiembre de 2025.'El equipo territorial del Fondo Merideño para el Financiamiento de los Consejos Comunales y Otras Formas de Organización Social (Fomficc) participó en la reunión informativa con los productores agrícolas del circuito Hernán Montilla, que lo integran 13 consejos comunales del municipio Sucre, parroquia Lagunillas, para la conformación del Consejo Campesino, brindando acompañamiento y asesoría para la ejecución del censo demográfico, informó Prensa Gobernación de Mérida/ Victoria Rivas.

La idea de esta agrupación de campesinos es promover sus objetivos económicos y sociales junto a las organizaciones comunitarias, rurales o populares, siguiendo las políticas de empoderamiento promovidas por el gobernador del estado Bolivariano de Mérida, Arnaldo Sánchez.

La transformación a la que pertenece el Consejo Campesino es aquella que promueve la organización y participación de los campesinos en los procesos de transformación, la tenencia de la tierra y de la estructura agraria y económica de sus comunidades.

Es de resaltar que el marco legal que regula la participación campesina se encuentra en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC), que permite la organización y participación del pueblo en la gestión de asuntos comunitarios, incluyendo a las comunidades campesinas.