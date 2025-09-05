Llegaron 305 connacionales provenientes de EEUU entre ellos 3 niños retenidos

Vuelo número 65 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

5 de septiembre de 2025.- A través del vuelo número 65 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un total de 305 connacionales, entre ellos 3 infantes, regresaron al territorio venezolano la mañana de este viernes, informó la cuenta en a red social de Instagram del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp).



La alegría de estar en casa se hizo sentir en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, refiere la nota al describir la llegada de los migrantes venezolanos.



“Gracias por ayudarnos a estar en familia”, fueron las palabras de una madre que, con los ojos llenos de lágrimas y llena de emoción, recibió a su hijo secuestrado injustamente por el Gobierno de Estados Unidos.



Asimismo, la abuela materna de uno de los menores repatriados señaló que “quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro, y al ministro Diosdado Cabello Rondón, por permitirnos este reencuentro y la gran bendición que es reencontrarme con mi nieto luego de haber perdido a mi hija”.



Tras su arribo, este nuevo grupo de connacionales fue recibido por las autoridades del Gobierno Bolivariano, quienes ofrecieron a cada uno de los presentes asistencia médico-psicosocial, a través del accionar de los órganos de seguridad ciudadana.