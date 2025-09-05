Convocatoria en Nueva York:¡EEUU no a la intervención en Venezuela ni en Latinoamerica! Sábado 6 de septiembre a la 1pm

A la redacción nos llega este comunicado con esta convoctoria de la Red de Solidaridad con Venezuela en NuevaYork:

Desde la llegada al poder de la Revolución Bolivariana en 1998, Venezuela ha estado bajo constante ataque por parte de Estados Unidos, comenzando con el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril de 2002 y el llamado "paro petrolero", organizado desde diciembre de ese mismo año hasta enero de 2003. Otro acontecimiento destacable fue la infame orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama, que declaró una "emergencia nacional" debido a la "inusual y extraordinaria" amenaza a la seguridad nacional y la política exterior que representaba la situación en Venezuela.

Tras la muerte del presidente Chávez, los ataques a la vida cotidiana venezolana aumentaron. Esto incluyó el sabotaje al sistema eléctrico, que dejó a casi toda la nación sin electricidad durante una semana, y disturbios callejeros donde personas fueron quemadas vivas por aparentar ser "chavistas". El 4 de agosto de 2018, en un evento público en el que estuvo presente el presidente Nicolás Maduro, dos drones detonaron explosivos cerca del palacio presidencial. Se han aplicado más de 1.040 medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra el país, buscando bloquear económicamente a Venezuela y destruir su economía.

Recientemente, el presidente Donald Trump declaró al presidente Nicolás Maduro líder de un cártel inexistente, el "Cártel de los Soles". Además, Trump anunció que había aumentado la recompensa por la captura del presidente Maduro de 25 a 50 millones de dólares.

Durante años, la excusa de Estados Unidos para invadir, saquear, robar y exterminar a sus enemigos políticos ha sido la defensa de la libertad y la democracia. Ante esta retórica desgastada, han decidido recurrir a otra estratagema. El gobierno de Trump ha optado por usar la aberrante excusa de la lucha contra los cárteles de la droga para atacar a la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA), las Naciones Unidas y las agencias europeas no incluyen a Venezuela en sus listas de países narcotraficantes. Pino Arlacchi, exdirector del programa antidrogas y contra la delincuencia de la ONU, publicó un artículo titulado "La gran mentira de etiquetar a Venezuela como 'narcoestado'", en el que afirma, entre otras cosas, que el "Cártel de los Soles" es una entidad "tan mítica como el monstruo del Lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se encuentra sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta".



Por favor, únanse a nosotros en solidaridad con el pueblo venezolano. Traigan sus banderas, tambores y trompetas.

¡No pasarán!

Cuándo: Sábado 6 de septiembre, 1pm.

Dónde:Simón Bolívar statue, 59th street & 6th avenue, NYC.

Red de Solidaridad con Venezuela en Nueva York

Si deseas apoyar esta iniciativa envía un correo a cbalbertolovera@gmail.com