(VIDEO) EEUU deporta por error a un ciudadano estadounidense a Venezuela

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció un insólito hecho durante el aterrizaje de un vuelo del programa «Vuelta a la Patria». Anunció que, de los 286 venezolanos repatriados, las autoridades se encontraron con una sorpresa: uno de los deportados era en realidad un ciudadano estadounidense.

Durante su programa Con El Mazo Dando, el alto funcionario relató que, tras el aterrizaje, los traductores identificaron al individuo. Al ser interrogado, el hombre afirmó ser originario de Minnesota, Estados Unidos, lo que activó de inmediato los protocolos.

Destacó la gravedad del error. Señaló que el ciudadano no fue subido al avión por equivocación en el último minuto, sino que llevaba dos meses detenido por las autoridades migratorias norteamericanas antes de ser erróneamente deportado.

Ante esta situación, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz criticó los controles migratorios de EE.UU., calificando el hecho de «desorden». Puso en duda la seriedad del proceso y afirmó: «Jamás nos había ocurrido que nos mandaran a un estadounidense».

Según la descripción proporcionada, el deportado erróneamente era un adulto mayor, con cuatro hijos y una esposa que también es ciudadana estadounidense. Este caso evidencia la crisis en el sistema de inmigración de ese país.

Finalmente, el vicepresidente sectorial Cabello aclaró que el ciudadano fue regresado de inmediato a los Estados Unidos. Reiteró que Venezuela recibe con cariño a sus connacionales, pero subrayó la naturaleza excepcional y absurda de este incidente.